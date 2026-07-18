Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 июля, 04:58

В порту Одессы уничтожены объекты, используемые для разгрузки ГСМ для ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Iryna Kalamurza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Iryna Kalamurza

По данным российского оборонного ведомства, целями ударов в порту Одессы стали объекты, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«В результате ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами в порту Одесса поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ», — уточнили в Минобороны РФ.

Удар «Града» дезорганизировал систему БПЛА ВСУ в Сумской области
Удар «Града» дезорганизировал систему БПЛА ВСУ в Сумской области

Напомним, российские войска продолжают системную работу по логистическим узлам противника. Очередной ночной удар пришёлся на портовую инфраструктуру Украины, задействованную в схемах поставок вооружений и грузов для Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Алена Пенчугина
  • Новости
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar