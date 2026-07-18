Герасимов: ВС РФ продолжают освобождать Донбасс, взята Пискуновка у Славянска
Российские военнослужащие. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские войска активно наступают, ежедевно освобождая всё новые земли Донбасса и Новороссии. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, комментируя успехи ВС РФ в командном пункте группировки «Запад».
Герасимов доложил об успехах ВС РФ. Видео © Telegram / Минобороны РФ
«Российские вооружённые силы продолжают освобождение территории Донбасса и Новороссии. Наступление войск Объединённой группировки ведётся на всех направлениях», — подчеркнул он во время проверки хода выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Запад».
Так, на Купянском направлени наши военнослужащие успеешно отразили очередную попытку ВСУ выбить Россию с западного берега реки Оскол. Сейчас здесь ВС РФ прорвали оборону протвиника и движутся в направлении Шевченково. В это же время подразделения 25-й армии завершают освобождение города Красный Лиман, там уничтожаются отдельные группы украинских военнослужащих.
Ликвидируются артиллерийским огнём вражеские формирования в Святогорске и Щурове. Российские солдаты быстро продвигаются в национальном парке «Святые Горы», откруда противник бежит, бросая технику. Воинские части 3-й армии ВС РФ вплотную подходят к Славянску и Краматорску, уже под наш контроль перешла Пискуновка, заняты окраины Николаевки.
Герасимов отдельно отметил успехи российсских подразделений под Краматорском. Солдаты РФ находятся в пяти километрах от города, пока ещё занятого украинскими боевиками. Артиллерийским огнём наши военные накрывают противника, выбивая его из населённого пункта.
Напомним, начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки «Запад», где проверил ход выполнения боевых задач.
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