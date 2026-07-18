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18 июля, 15:58

Герасимов: ВС РФ продолжают освобождать Донбасс, взята Пискуновка у Славянска

Российские военнослужащие. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские военнослужащие. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска активно наступают, ежедевно освобождая всё новые земли Донбасса и Новороссии. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, комментируя успехи ВС РФ в командном пункте группировки «Запад».

Герасимов доложил об успехах ВС РФ. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«Российские вооружённые силы продолжают освобождение территории Донбасса и Новороссии. Наступление войск Объединённой группировки ведётся на всех направлениях», — подчеркнул он во время проверки хода выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск «Запад».

Так, на Купянском направлени наши военнослужащие успеешно отразили очередную попытку ВСУ выбить Россию с западного берега реки Оскол. Сейчас здесь ВС РФ прорвали оборону протвиника и движутся в направлении Шевченково. В это же время подразделения 25-й армии завершают освобождение города Красный Лиман, там уничтожаются отдельные группы украинских военнослужащих.

Ликвидируются артиллерийским огнём вражеские формирования в Святогорске и Щурове. Российские солдаты быстро продвигаются в национальном парке «Святые Горы», откруда противник бежит, бросая технику. Воинские части 3-й армии ВС РФ вплотную подходят к Славянску и Краматорску, уже под наш контроль перешла Пискуновка, заняты окраины Николаевки.

Герасимов отдельно отметил успехи российсских подразделений под Краматорском. Солдаты РФ находятся в пяти километрах от города, пока ещё занятого украинскими боевиками. Артиллерийским огнём наши военные накрывают противника, выбивая его из населённого пункта.

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Напомним, начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки «Запад», где проверил ход выполнения боевых задач.

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Татьяна Миссуми
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