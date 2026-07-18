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18 июля, 15:51

Герасимов проверил выполнение боевых задач в командном пункте «Запада»

Валерий Герасимов в командном пункте группировки войск «Запад». Обложка © Telegram / Минобороны России

Валерий Герасимов в командном пункте группировки войск «Запад». Обложка © Telegram / Минобороны России

Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов посетил командный пункт группировки «Запад», где проверил ход выполнения боевых задач группировкой войск «Запад». Как сообщили в Минобороны, генерал армии заслушал доклад командующего по обстановке.

Валерий Герасимов в командном пункте группировки войск «Запад». Обложка © Telegram / Минобороны России

«На командном пункте группировки начальник Генерального штаба заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева по обстановке, сложившейся в зоне ответственности, а также доклады командующих объединениями и командиров соединений о результатах выполнения боевых задач», — рассказали в ведомстве.

Подводя итоги визита, начальник Генштаба указал на успехи соединений группировки при освобождении Донецкой Народной Республики. Герасимов поставил «Западу» дальнейшие задачи, вручил государственные награды наиболее отличившися военнослужащим и поблагодарил их за мужество и героизм.

«Группировка войск «Запад» наступает на широком фронте в своей полосе ответственности», — подчеркнул генерал армии.

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Ранее Минобороны отчиталось об ударах по целям на Украине за минувшие сутки. Поражены объекты топливно-энергетического комплекса и транспортные узлы, задействованные в снабжении ВСУ.

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Матвей Константинов
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