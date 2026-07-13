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13 июля, 14:02

Перехвачен приказ ВСУ любой ценой снять видео «‎контроля» над Константиновкой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Командование Вооружённых сил Украины потребовало от военнослужащих записать серию постановочных видеороликов, которые должны были создать впечатление, что Константиновка находится под контролем украинской армии. О содержании радиоперехвата рассказали в пресс-центре Южной группировки войск.

Судя по записи, командиры потребовали записать 10 видеороликов для создания видимости того, что город якобы всё ещё «контролируется» подразделениями ВСУ. При этом для большей правдоподобности к съёмкам приказано привлечь разных солдат. В противном случае там угрожают не менять солдат на их позициях и не присылать помощь.

«Морза-Морза, на связь, это Январь. Берёшь парней, двоих-троих. И идёшь на какое-то приметное место снимать видео. Нужно снять, что Константиновка под нами, под полным нашим контролем», — приводится фрагмент радиоперехвата.

Украинский военный на записи ответил отдавшему приказ командиру, что выполнить поручение будет сложно: «Тут вылезти невозможно, потому что сдохнуть можно».

Более 30 детей с семьями ждали в Константиновке прихода российских освободителей
Более 30 детей с семьями ждали в Константиновке прихода российских освободителей

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил президенту Владимиру Путину о завершении освобождения Константиновки в ДНР. Позднее глава региона Денис Пушилин рассказал, что в городе остаются тела погибших бойцов ВСУ, за которыми украинская сторона пока не прибыла.

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Александра Мышляева
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