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12 июля, 08:18

Более 30 детей с семьями ждали в Константиновке прихода российских освободителей

Беженка рассказала, как 30 детей ждали прихода ВС РФ на окраине Константиновки

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

На окраине Константиновки в ДНР, в посёлке Красный Октябрь, около 30 детей вместе с семьями оставались до прихода российских войск, не желая уезжать на Украину, хотя ВСУ за это мстили. Об этом рассказала жительница освобождённого города Елена Седашова в беседе с РИА «Новости».

«У нас в посёлке, кого я знаю, было около 30 детей, это кого знаю… Все хотели в Россию, никто не хотел на Украину», — поделилась женщина.

Первые беженцы из Константиновки начали эвакуироваться в пункты временного размещения в начале июля. По словам Седашовой, некоторые семьи с детьми, не выдержав боевых действий, всё-такие уехали вглубь территории Украины. При этом солдаты ВСУ хватали на блокпостах мужчин из Константиновки призывного возраста, разлучая с близкими.

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Напомним, 3 июля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении города Константиновка в ДНР. Позже глава региона Денис Пушилин рассказал, что в населённом пункте остаётся огромное количество тел уничтоженных боевиков ВСУ, однако Киев не торопится их забирать.

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Татьяна Миссуми
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