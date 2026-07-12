Марочко рассказал, что российские военные не дают ВСУ передышек у Константиновки

Российские войска продолжили продвижение у Константиновки в Донецкой Народной Республике без оперативной паузы. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, пишет ТАСС.

«Наши военнослужащие оперативно провели несколько ротационных мероприятий и отправили дополнительные силы и средства для дальнейшего продвижения. То есть передышки противнику мы не давали на данном направлении», — сказал он.

По словам Марочко, российские подразделения после достигнутых результатов быстро сменили личный состав на передовых позициях. Командование также усилило участок дополнительными силами и техникой.

Ранее сообщалось, что украинское командование направляет в Константиновку отдельные группы военнослужащих, чтобы сохранить видимость присутствия в городе. Командир 3-го мотострелкового батальона 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки с позывным Бизон заявил, что бойцов отправляют в разрушенные кварталы без учёта потерь. По его данным, часть украинских военных укрывается в подвалах и среди руин. В таких условиях они не видят происходящее вокруг и не могут точно оценить обстановку. Из-за этого подразделения почти перестали передавать командованию сведения о ситуации на позициях.