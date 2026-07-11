«Обследование ещё продолжается в Константиновке, поэтому точного количества [оставленных боевиками ВСУ тел] нет. Их достаточно много», — сказал Пушилин в ответ на вопрос о числе погибших.

Напомним, 3 июля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении города. Минобороны РФ предложило провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военных, однако Киев отказался, а Владимир Зеленский отказался признавать потерю Константиновки. Командир мотострелкового батальона с позывным Бизон сообщил, что украинское командование отправляет разрозненные группы в разрушенную Константиновку лишь для имитации контроля, фактически бросая солдат на верную гибель, при этом запертые в подвалах и руинах бойцы не имеют возможности видеть обстановку и передавать достоверные данные, что свидетельствует о безвыходном положении противника.