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11 июля, 10:56

В освобождённой Константиновке осталось множество тел ВСУ, заявил Пушилин

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В освобождённой Константиновке остаётся значительное количество тел украинских военных, однако точные данные пока отсутствуют, поскольку обследование города продолжается. Об этом РИА «Новости» заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Обследование ещё продолжается в Константиновке, поэтому точного количества [оставленных боевиками ВСУ тел] нет. Их достаточно много», — сказал Пушилин в ответ на вопрос о числе погибших.

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Напомним, 3 июля начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении города. Минобороны РФ предложило провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военных, однако Киев отказался, а Владимир Зеленский отказался признавать потерю Константиновки. Командир мотострелкового батальона с позывным Бизон сообщил, что украинское командование отправляет разрозненные группы в разрушенную Константиновку лишь для имитации контроля, фактически бросая солдат на верную гибель, при этом запертые в подвалах и руинах бойцы не имеют возможности видеть обстановку и передавать достоверные данные, что свидетельствует о безвыходном положении противника.

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Анастасия Никонорова
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