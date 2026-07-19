Под Киевом уничтожен логистический центр AMTEL площадью более 100 тысяч кв. м
Обложка © Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области.
В результате ночной атаки в Бучанском районе Киевской области уничтожен один из крупнейших логистических комплексов — AMTEL площадью более 100 тысяч квадратных метров. Разрушены два складских корпуса, сообщило Главное управление ГСЧС Украины по столичному региону.
«Спасатели локализовали масштабный пожар, возникший в результате вражеской атаки на одном из объектов Киевской области. Огонь охватил два складских здания общей площадью около 100 тысяч квадратных метров», – говорится в сообщении.
Масштабный пожар тушили более 200 спасателей с привлечением 73 единиц техники и трёх вертолётов. Огонь удалось ликвидировать, однако объект серьёзно повреждён.
Ранее Life.ru сообщал, что в течение минувших суток Вооружённые силы России нанесли удары по объектам на Украине, которые использовались в военных целях. В числе поражённых целей оказались предприятия «Спецоборонмаш» и «Радионикс», а также центр по сборке дальнобойных беспилотных летательных аппаратов «Амтел Пропертис». Эти объекты были задействованы в производстве ракет, выпуске комплектующих для дронов и хранении вооружений. В Вооружённых силах Украины уже подвели итоги этой тяжёлой ночи, а Владимир Зеленский впоследствии охарактеризовал данную атаку как одну из самых разрушительных за последнее время.
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