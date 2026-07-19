Под Киевом уничтожен логистический центр AMTEL площадью более 100 тысяч кв. м

В результате ночной атаки в Бучанском районе Киевской области уничтожен один из крупнейших логистических комплексов — AMTEL площадью более 100 тысяч квадратных метров. Разрушены два складских корпуса, сообщило Главное управление ГСЧС Украины по столичному региону.

«Спасатели локализовали масштабный пожар, возникший в результате вражеской атаки на одном из объектов Киевской области. Огонь охватил два складских здания общей площадью около 100 тысяч квадратных метров», – говорится в сообщении.

Масштабный пожар тушили более 200 спасателей с привлечением 73 единиц техники и трёх вертолётов. Огонь удалось ликвидировать, однако объект серьёзно повреждён.