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19 июля, 11:58

Под Киевом уничтожен логистический центр AMTEL площадью более 100 тысяч кв. м

Обложка © Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области.

Обложка © Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области.

В результате ночной атаки в Бучанском районе Киевской области уничтожен один из крупнейших логистических комплексов — AMTEL площадью более 100 тысяч квадратных метров. Разрушены два складских корпуса, сообщило Главное управление ГСЧС Украины по столичному региону.

«Спасатели локализовали масштабный пожар, возникший в результате вражеской атаки на одном из объектов Киевской области. Огонь охватил два складских здания общей площадью около 100 тысяч квадратных метров», – говорится в сообщении.

Масштабный пожар тушили более 200 спасателей с привлечением 73 единиц техники и трёх вертолётов. Огонь удалось ликвидировать, однако объект серьёзно повреждён.

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Ранее Life.ru сообщал, что в течение минувших суток Вооружённые силы России нанесли удары по объектам на Украине, которые использовались в военных целях. В числе поражённых целей оказались предприятия «Спецоборонмаш» и «Радионикс», а также центр по сборке дальнобойных беспилотных летательных аппаратов «Амтел Пропертис». Эти объекты были задействованы в производстве ракет, выпуске комплектующих для дронов и хранении вооружений. В Вооружённых силах Украины уже подвели итоги этой тяжёлой ночи, а Владимир Зеленский впоследствии охарактеризовал данную атаку как одну из самых разрушительных за последнее время.

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Анастасия Никонорова
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