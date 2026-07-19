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19 июля, 10:48

Минобороны РФ доложило об ударах по топливной и транспортной инфраструктуре ВСУ

Удар по складу в Киеве. Обложка © ДСНС Киевщины

Удар по складу в Киеве. Обложка © ДСНС Киевщины

Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по объектам инфраструктуры, которые используются украинской армией. Поражены объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, логистические центры, а также места сборки и хранения беспилотников большой дальности, доложили в Министерстве обороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение местам сборки и хранения БПЛА большой дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистическим центрам, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников в 149 районах», — говорится в сообщении.

Производитель бронежилетов UKRTAC подтвердил уничтожение завода и складов
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Ранее утром Минобороны РФ отчиталось о масштабной атаке на военные объекты и логистическую инфраструктуру Украины. В числе целей — предприятия ВПК: «Спецоборонмаш» и «Радионикс», а также центр сборки дальнобойных БПЛА «Амтел Пропертис», задействованные в производстве ракет, комплектующих для беспилотников и хранении вооружения. В ВСУ подвели итог ужасающей ночи. Владимир Зеленский назвал атаку одной из самых разрушительных.

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Андрей Бражников
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