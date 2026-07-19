Минобороны РФ доложило об ударах по топливной и транспортной инфраструктуре ВСУ

Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по объектам инфраструктуры, которые используются украинской армией. Поражены объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, логистические центры, а также места сборки и хранения беспилотников большой дальности, доложили в Министерстве обороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение местам сборки и хранения БПЛА большой дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистическим центрам, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников в 149 районах», — говорится в сообщении.