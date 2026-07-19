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19 июля, 08:22

Производитель бронежилетов UKRTAC подтвердил уничтожение завода и складов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Российский ракетный удар уничтожил завод и склады украинской компании UKRTAC, крупного производителя военного снаряжения. Об этом заявил директор по развитию предприятия Северион Дангадзе.

У себя в соцсетях он назвал это «самой большой трагедией в истории компании», поскольку за этими стенами днями напролёт сотни людей делали бронежилеты для военнослужащих ВСУ. К слову, в сообщении сказано, что никто из сотрудников не пострадал.

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Ранее Минобороны РФ отчиталось о масштабной атаке на военные объекты и логистическую инфраструктуру Украины. Удары наносились по Киеву и Одесской области. В числе целей — предприятия ВПК: заводы «Спецоборонмаш» и «Радионикс», а также центр сборки дальнобойных БПЛА «Амтел Пропертис», задействованные в производстве ракет, комплектующих для дронов и хранении вооружения.

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Владимир Озеров
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