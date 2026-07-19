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19 июля, 07:47

25 «Искандеров», 10 «Цирконов»: В ВСУ подвели итог ужасающей ночной атаки ВС РФ

Воздушные силы ВСУ: Войска РФ выпустили по Киеву 41 ракету и 125 беспилотников

Обложка © ДСНС Киева

Обложка © ДСНС Киева

Минувшей ночью российские войска нанесли массированный удар по Украине, выпустив 41 ракету и 125 беспилотников. Основной целью стал Киев, сообщили Воздушные силы ВСУ.

По данным ведомства, в атаке применялись баллистические «Искандер-М»/С-400 (25 шт.), гиперзвуковые «Циркон» (10), ракеты «Оникс» (3) и авиационные Х-59/69 (3). Воздушные силы ВСУ подтвердили попадания 23 ракет и 10 дронов по 20 объектам, там утверждают, что сбили остальное.

Появились фото ада в Киеве после самого массированного удара ВС РФ с начала СВО
Появились фото ада в Киеве после самого массированного удара ВС РФ с начала СВО

Согласно данным мониторинговых каналов, этот удар стал самым мощным с начала СВО — за час по Киеву было выпущено около 40 баллистических ракет. В городе возникли пожары, воздух затянуло дымом, власти призвали жителей не покидать укрытий. Владимир Зеленский назвал атаку одной из самых разрушительных. Среди целей — центр сборки дальнобойных дронов «Амтел Пропертис», а также военные заводы «Спецоборонмаш» и «Радионикс».

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Владимир Озеров
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