25 «Искандеров», 10 «Цирконов»: В ВСУ подвели итог ужасающей ночной атаки ВС РФ
Воздушные силы ВСУ: Войска РФ выпустили по Киеву 41 ракету и 125 беспилотников
Обложка © ДСНС Киева
Минувшей ночью российские войска нанесли массированный удар по Украине, выпустив 41 ракету и 125 беспилотников. Основной целью стал Киев, сообщили Воздушные силы ВСУ.
По данным ведомства, в атаке применялись баллистические «Искандер-М»/С-400 (25 шт.), гиперзвуковые «Циркон» (10), ракеты «Оникс» (3) и авиационные Х-59/69 (3). Воздушные силы ВСУ подтвердили попадания 23 ракет и 10 дронов по 20 объектам, там утверждают, что сбили остальное.
Согласно данным мониторинговых каналов, этот удар стал самым мощным с начала СВО — за час по Киеву было выпущено около 40 баллистических ракет. В городе возникли пожары, воздух затянуло дымом, власти призвали жителей не покидать укрытий. Владимир Зеленский назвал атаку одной из самых разрушительных. Среди целей — центр сборки дальнобойных дронов «Амтел Пропертис», а также военные заводы «Спецоборонмаш» и «Радионикс».
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