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Специальная военная операция

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19 июля, 06:27

Появились фото ада в Киеве после самого массированного удара ВС РФ с начала СВО

Удар по складу в Киеве. Обложка © ДСНС Киевщины

Удар по складу в Киеве. Обложка © ДСНС Киевщины

Россия в эту ночь нанесла самый массированный удар баллистикой с начала специальной военной операции. Об этом пишут местные паблики, публикуя фотографии последствий атаки ВС РФ.

В Бучанском районе в результате атаки возникло несколько пожаров, в том числе на территории складских зданий и логистического объекта. Украинские военные паблики пишут, что повреждения получил склад американской компании.

Последствия атаки в Киевской области. Фото © ДСНС Киевщины

Последствия атаки в Киевской области. Фото © ДСНС Киевщины

К ликвидации последствий привлечены силы и средства ГСЧС по повышенному рангу вызова. Спасатели работают сразу на нескольких локациях.

Пожары в Киеве. Фото © Telegram / Киев Info

Пожары в Киеве. Фото © Telegram / Киев Info

В нескольких местах на фоне городской панорамы в Киеве поднимались чёрные клубы дыма от прилётов российских ракет. К утру пожарные приступили к тушению.

Последствия удара ВС РФ по Киеву. Фото © ДСНС Киева

Последствия удара ВС РФ по Киеву. Фото © ДСНС Киева

ВС РФ поразили центр сборки дальнобойных дронов «Амтел Пропертис» под Киевом
ВС РФ поразили центр сборки дальнобойных дронов «Амтел Пропертис» под Киевом

По данным мониторинговых пабликов, эта атака стала самой массированной с начала специальной военной операции. В её ходе было выпущено около 40 баллистических ракет менее чем за час. В городе горят пожары и поднимается дым, жителей просят оставаться в укрытиях.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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