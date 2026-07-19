Заводы «Нептунов», топливо и радары МиГ-29: Минобороны раскрыло масштаб удара по Украине

Российские военные нанесли массированный удар по объектам украинской военной промышленности и логистики в Киеве, Киевской области и Одесской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, для атаки использовались высокоточное оружие воздушного и наземного базирования, а также ударные беспилотники. Основными целями стали предприятия, связанные с выпуском ракет, компонентов для БПЛА и хранением военных грузов.

В Киеве, как уточняет Минобороны, были поражены сразу несколько промышленных объектов. Среди них — предприятие «Радионикс», где, по данным российского ведомства, производились системы управления для ракет «Нептун-МД», FP-7, FP-9 и других вооружений. Здесь же проводится модернизация, техническое обслуживание и ремонт бортовых оптико-электронных прицельных систем и бортовых радиолокационных станций для истребителей МиГ-29.

Также под удар попали предприятия «Спецоборонмаш» и «Артём», которые, согласно заявлению Минобороны РФ, выпускают комплектующие для ракетных систем. Кроме того, поражено предприятие «Меридиан» имени Королёва, связанное с производством элементов корпусов и компонентов систем наведения.

Отдельно российское военное ведомство сообщило об атаке на предприятие «Оаклайн», где, по его данным, выпускались детали для дальнобойных беспилотников, аккумуляторные батареи и хранились БПЛА.

В список целей также вошёл сортировочный центр «Новой почты» в Киеве. Минобороны РФ заявило, что через него проходили грузы двойного назначения, включая комплектующие для беспилотников, роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.

В Киевской области, по информации ведомства, был поражён логистический центр в Тарасовке, который использовался для хранения и распределения компонентов для производства БПЛА.

Кроме того, российская сторона заявила об ударе по резервуарам с горюче-смазочными материалами в порту «Южный» Одесской области. По данным Минобороны РФ, они предназначались для обеспечения ВСУ.

Информации от украинской стороны о последствиях атаки и подтверждения поражения перечисленных объектов на момент публикации не поступало. Но по Киеву ночью 19 июля был нанесён массированный удар, в ходе которого могло быть использовано рекордное количество баллистических ракет.