Зеленский: Ночная атака ВС РФ стала одной из самых мощных за всё время конфликта
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Владимир Зеленский заявил, что ночная атака ВС РФ стала одной из самых массированных за время конфликта.
«В течение этой ночи Россия совершила одну из самых массированных баллистических атак на Киев», — написал он в Telegram.
Украинский политик подчеркнул, что ключевым приоритетом его страны сейчас является защита от баллистических ракет.
Согласно информации мониторинговых каналов, этот удар стал самым масштабным с начала СВО — за час выпущено около 40 баллистических ракет. В Киеве пожары и дым, жителей призвали не покидать укрытий. В ходе атаки был поражён завод, выпускающий детали для ракет «Фламинго.»
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