Зеленский: Ночная атака ВС РФ стала одной из самых мощных за всё время конфликта

Владимир Зеленский заявил, что ночная атака ВС РФ стала одной из самых массированных за время конфликта.

«В течение этой ночи Россия совершила одну из самых массированных баллистических атак на Киев», — написал он в Telegram.

Украинский политик подчеркнул, что ключевым приоритетом его страны сейчас является защита от баллистических ракет.

Согласно информации мониторинговых каналов, этот удар стал самым масштабным с начала СВО — за час выпущено около 40 баллистических ракет. В Киеве пожары и дым, жителей призвали не покидать укрытий. В ходе атаки был поражён завод, выпускающий детали для ракет «Фламинго.»