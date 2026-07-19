Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 июля, 07:32

Зеленский: Ночная атака ВС РФ стала одной из самых мощных за всё время конфликта

Обложка © ДСНС Киевщины

Обложка © ДСНС Киевщины

Владимир Зеленский заявил, что ночная атака ВС РФ стала одной из самых массированных за время конфликта.

«В течение этой ночи Россия совершила одну из самых массированных баллистических атак на Киев», — написал он в Telegram.

Украинский политик подчеркнул, что ключевым приоритетом его страны сейчас является защита от баллистических ракет.

Появились фото ада в Киеве после самого массированного удара ВС РФ с начала СВО
Появились фото ада в Киеве после самого массированного удара ВС РФ с начала СВО

Согласно информации мониторинговых каналов, этот удар стал самым масштабным с начала СВО — за час выпущено около 40 баллистических ракет. В Киеве пожары и дым, жителей призвали не покидать укрытий. В ходе атаки был поражён завод, выпускающий детали для ракет «Фламинго.»

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Владимир Зеленский
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar