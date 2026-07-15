США начали процесс выдачи Украине лицензии на ракеты Patriot

Вашингтон начал процедуру оформления лицензии для Украины на производство ракет к зенитным комплексам Patriot. При этом получение разрешения может занять несколько месяцев. Об этом сообщило издание Kyiv Independent со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

Представитель украинской стороны не уточнил, когда именно лицензия будет окончательно выдана. Также он не раскрыл подробности будущего производства боеприпасов. По его словам, решение поддержала компания Lockheed Martin, которая является разработчиком и производителем ракет для комплексов Patriot.

Ожидается, что после получения необходимых разрешений Украина сможет наладить выпуск соответствующей продукции на своей территории или с участием украинских предприятий. При этом сроки запуска производства пока остаются неизвестными. Процедура согласования документов может занять несколько месяцев.

Ранее сообщалось о проблемах Украины с запасами боеприпасов для американских комплексов Patriot. У Киева почти закончились ракеты, предназначенные для перехвата баллистических целей. Нехватка этих боеприпасов уже влияет на эффективность украинской системы противовоздушной обороны.