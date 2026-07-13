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13 июля, 17:29

У Киева почти не осталось ракет для «пэтриотов», необходимых для борьбы с баллистикой

Bild: Украина почти исчерпала запас ракет для систем Patriot

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VanderWolf Images

Украинская армия столкнулась с критической нехваткой ракет для американских комплексов противовоздушной обороны Patriot, важных для перехвата баллистических целей. По информации немецкой газеты Bild, запасы таких боеприпасов у Киева практически исчерпаны, что уже отражается на работе системы ПВО.

«У украинской армии почти не осталось ракет Patriot для перехвата баллистических ракет», — говорится в публикации.

Автор материала Пауль Ронцхаймер также утверждает, что в последние дни украинским силам противовоздушной обороны практически не удавалось перехватывать российские баллистические ракеты.

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Ранее сообщалось, что возможная передача Украине лицензии на выпуск систем Patriot не даст быстрого эффекта. По оценке специалистов, только запуск опытного производства может занять от одного до двух лет, а выход на заметные объёмы потребует ещё больше времени из-за сложности ракет-перехватчиков и отсутствия их производства на украинской территории.

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Александра Мышляева
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