У Киева почти не осталось ракет для «пэтриотов», необходимых для борьбы с баллистикой

Украинская армия столкнулась с критической нехваткой ракет для американских комплексов противовоздушной обороны Patriot, важных для перехвата баллистических целей. По информации немецкой газеты Bild, запасы таких боеприпасов у Киева практически исчерпаны, что уже отражается на работе системы ПВО.

«У украинской армии почти не осталось ракет Patriot для перехвата баллистических ракет», — говорится в публикации.

Автор материала Пауль Ронцхаймер также утверждает, что в последние дни украинским силам противовоздушной обороны практически не удавалось перехватывать российские баллистические ракеты.

Ранее сообщалось, что возможная передача Украине лицензии на выпуск систем Patriot не даст быстрого эффекта. По оценке специалистов, только запуск опытного производства может занять от одного до двух лет, а выход на заметные объёмы потребует ещё больше времени из-за сложности ракет-перехватчиков и отсутствия их производства на украинской территории.