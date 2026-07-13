В Польше назвали недобровольной передачу Украине ракет к Patriot
Замглавы МО Томчик: НАТО и США вынудили Польшу передать ракеты к Patriot Киеву
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Варшава действовала не по собственной инициативе, отправляя киевскому режиму боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot. С таким заявлением выступил заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик в эфире радиостанции RMF FM.
Чиновник назвал всю эту помощь заранее спланированной спецоперацией. По его утверждению, она готовилась генсеком НАТО и европейским командованием американских сил.
Соответствующая миссия была запущена по просьбе руководства Североатлантического альянса, чтобы поддержать Украину в критический момент. При этом замминистра сослался на наличие определённых гарантий со стороны США и блока.По его словам, существовала договорённость о десятикратной компенсации переданного вооружения в течение суток при возникновении угрозы для воздушного пространства самой Польши.
Точное число отправленных ракет Томчик раскрывать отказался, упомянув лишь некий диапазон, сославшись на польский фразеологизм, позволяющий уйти от ответа. Он дал понять, что это закрытая информация, но объём поставок не был значительным.
При этом в Польше заявили, что готовы передать Украине советские истребители МиГ-29, но выдвинули финансовое условие. Глава оборонного ведомства Владислав Косиняк-Камыш пояснил, что модернизацию этих самолётов должен оплатить либо сам Киев, либо его союзники. Поддержку Киева нельзя назвать безоговорочной и в Германии: на днях бундестаг подавляющим большинством проголосовал против поставок Украине ракет Taurus и перехватчиков для ЗРК Patriot.
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