Варшава действовала не по собственной инициативе, отправляя киевскому режиму боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов Patriot. С таким заявлением выступил заместитель министра национальной обороны республики Цезари Томчик в эфире радиостанции RMF FM.

Чиновник назвал всю эту помощь заранее спланированной спецоперацией. По его утверждению, она готовилась генсеком НАТО и европейским командованием американских сил.

Соответствующая миссия была запущена по просьбе руководства Североатлантического альянса, чтобы поддержать Украину в критический момент. При этом замминистра сослался на наличие определённых гарантий со стороны США и блока.По его словам, существовала договорённость о десятикратной компенсации переданного вооружения в течение суток при возникновении угрозы для воздушного пространства самой Польши.

Точное число отправленных ракет Томчик раскрывать отказался, упомянув лишь некий диапазон, сославшись на польский фразеологизм, позволяющий уйти от ответа. Он дал понять, что это закрытая информация, но объём поставок не был значительным.