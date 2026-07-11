Хотите наши МиГ-29 — платите сами: В Польше поставили Киеву жёсткое условие

Польша не против передать Украине советские истребители МиГ-29, но лишь при условии, что модернизацию самолётов оплатит Киев или его союзники. Об этом на пресс-конференции сообщил глава оборонного ведомства страны Владислав Косиняк-Камыш, трансляцию мероприятия вёл телеканал TVP Info.

«Если Украина считает необходимым провести модернизацию, мы, безусловно, можем помочь, но расходы должно взять на себя либо украинское государство, либо союзные страны, которые захотят их покрыть», — сказал он.

Косиняк-Камыш обратил внимание, что Украина уже сейчас располагает мощными возможностями по выпуску дронов и даже поставляет их на Ближний Восток. По его логике, раз аппараты уходят на экспорт, значит, не все они нужны на фронте, и часть можно отдать партнёрам.

Также ранее сообщалось, что Киев возобновил переговоры с Польшей об обмене технологий беспилотников на МиГ-29. Как отмечал сам Косиняк-Камыш, украинская сторона снова проявила интерес к сделке и представила свои предложения по передаче дронов. Прежде схема застопорилась из-за первоначального отказа Киева.