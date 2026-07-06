Украина согласилась обменять дроны на польские МиГ-29

Украина возобновила переговоры с Польшей о возможном обмене беспилотных технологий на истребители МиГ-29. Об этом заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, отметив, что Киев вновь выразил заинтересованность в передаче дронов Варшаве.

Ранее польская сторона планировала передать Украине часть оставшихся у неё МиГ-29 в обмен на технологии беспилотников. Однако после первоначального отказа Киева от такой схемы переговоры фактически оказались на паузе.

«Мы получили заявление украинской стороны, что они далее заинтересованы, представили свои предложения передачи дронов Польше в ближайшие два года», – рассказал Косиняк-Камыш.

Министр уточнил, что у Польши остаются 14 истребителей МиГ-29, ресурс которых должен быть исчерпан к 2028 году. По его словам, стороны продолжают обсуждать возможные условия сделки, и вопрос пока не закрыт.

«Польское предложение было очень ясное – МиГи за дроны. Сначала был позитивный ответ, что сначала украинская сторона проведёт технический осмотр самолётов МиГ-29. Сейчас идёт процесс переговоров», – добавил глава польского Минобороны.

Ранее Life.ru писал, что министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш опроверг сообщения о передаче Украине польской очереди на закупку ракет для комплексов Patriot. Он заявил, что Варшава сохраняет своё место в программе поставок вооружений США и продолжает добиваться скорейшего получения заказанной техники. Также польское руководство рассматривает возможность переноса производства ракет Patriot на территорию Европы.