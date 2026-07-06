Польша раскрыла объёмы военной помощи Украине, их уровень сильно снизился

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш раскрыл часть данных о вооружениях, переданных Украине с 2022 года. По его словам, общая стоимость поставок за 2022–2023 годы составила около 15 миллиардов злотых (примерно 4 миллиарда долларов).

Киев получил танки Т-72, PT-91 и Leopard, бронетранспортёры, ракетные установки, ПЗРК, САУ и миномёты, беспилотники, самолёты МиГ-29, вертолёты Ми-24, комплексы ПВО, артиллерийские и танковые боеприпасы, а также стрелковое оружие.

Нынешнее правительство с 2024 по 2026 год отправило снаряды для ЗРК Patriot, ракетные системы, управляемые бомбы, боеприпасы для гранатомётов, аппаратуру, запчасти для авиатехники, радары и предметы снаряжения. Стоимость этих поставок составила около 1,55 миллиарда злотых (412 миллионов долларов).

«Мы предоставляем помощь и дальше. Конечно, значительно меньше. Поскольку то, что можно было отдать, уже отдано», — добавил Косиняк-Камыш.

Рассекречивание данных произошло на фоне критики со стороны вице-спикера сейма Кшиштофа Босака, который заявил, что правительство втайне передало Украине ракеты для Patriot. Босак заявил о возможной тайной передаче Украине ракет Patriot, назвав это скандалом, если информация подтвердится, и призвал принять закон о запрете вывоза польского вооружения без одобрения парламента.