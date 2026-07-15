В Польше смоделировали три варианта дуэли Patriot и Су-35С

В Польше рассмотрели несколько вариантов возможного применения зенитного ракетного комплекса Patriot против воздушных целей, включая российский истребитель Су-35С. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

Согласно одному из вариантов, дальность перехвата составляет лишь 44 километра. Этот режим предполагает пуск ракеты вдогон уходящей цели или применение в условиях, когда боеприпас вынужден маневрировать с запредельными перегрузками непосредственно после старта. Такая ситуация названа худшей для ПВО.

Второй сценарий рассчитан на дистанцию примерно 64 километра. При таком развитии событий воздушная цель движется параллельным курсом, а ракета постепенно меняет направление, расходуя часть запаса энергии на маневрирование.

В третьем варианте дальность — около 107 километров. В этом случае перехватчик движется по наиболее выгодной траектории, используя баллистический путь для сближения с целью.

Такие варианты были рассмотрены при анализе возможного применения системы против истребителей типа Су-35С. Разница между сценариями заключается в положении цели относительно комплекса и количестве энергии, которую ракета может использовать для выполнения перехвата.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп допустил возможность передачи Украине лицензии на выпуск комплексов ПВО Patriot. Однако эксперты отмечают, что даже при получении таких разрешений запуск собственного производства потребует значительного времени.