«Изделие 180» в деле: Российские истребители Су-35С оснастили новейшими ракетами

Российские истребители Су-35С, которые обеспечивают защиту ударных бомбардировщиков Су-34, теперь несут на борту ракету под кодовым обозначением «изделие 180». Перечень вооружения этих машин привёл Telegram-канал «Военная хроника», изучив свежие данные от Минобороны РФ.

Проанализировав видео, снятое ведомством, автор канала обратил внимание на то, какие именно боеприпасы подвешены под крылья истребителя, сопровождающего Су-34 с бомбами, дооснащёнными универсальными модулями планирования и коррекции. В перечень вошли: противорадиолокационная Х-31ПМ, дальняя ракета для воздушных целей Р-37М, две единицы из линейки Р-73, а также «изделие 180» — так именуются управляемые ракеты средней дальности Р-77М.

Ранее политолог рассказал, что российские «Цирконы» стали весьма сложной проблемой для Украины, поскольку ни американские, ни европейские средства ПВО не могут их сбить на лету. Такая ракета способна поразить бункер на глубине.