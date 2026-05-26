Новую РЛС «Гармонь-МЕ»с дальностью до 60 км показали на форуме в Подмосковье

Рособоронэкспорт представил новую радиолокационную станцию «Гармонь-МЕ» на I международном форуме по безопасности, который проходит в Подмосковье с 26 по 29 мая 2026 года. Компания входит в госкорпорацию «Ростех».

Главным отличием новой РЛС стал увеличенный радиус действия по воздушным целям — до 60 км. Для сравнения: базовая версия «Гармони» работала на дальности до 40 км, а модернизированная «Гармонь-М» — до 45 км. Таким образом, новая станция заметно превосходит предыдущие варианты по этому показателю.

При этом «Гармонь-МЕ» сохранила мобильность и компактность прежних моделей. Станцию можно быстро разобрать на составные части, перенести вручную и развернуть в сложной местности — например, в горах, заболоченных районах или там, где невозможно разместить крупные радиолокационные комплексы. Также её можно установить на подвижное шасси подходящей грузоподъёмности.

Ещё одной важной особенностью стала возможность работы в режиме контрбатарейной борьбы. Это позволяет использовать комплекс не только для задач ПВО, но и для выявления позиций миномётов и ствольной артиллерии по траекториям снарядов.

Сочетание функций противовоздушной и артиллерийской разведки делает «Гармонь-МЕ» многоцелевым комплексом. В условиях современных конфликтов, где беспилотники и артиллерия часто применяются совместно, такая универсальность может быть особенно востребована.

Ещё одну разработку продемонстрируют на Международном форуме по безопасности — зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель», который умеет перехватывать вражеские беспилотники разных моделей при помощи «умных» снарядов.