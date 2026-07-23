Закулисье дипломатии: о чём договорились Лавров и Рубио на встрече в Маниле

В Маниле на полях мероприятий АСЕАН прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и американского госсекретаря Марко Рубио. Стороны детально обсудили двусторонние отношения и ряд международных вопросов, опираясь на недавние контакты лидеров двух стран.

Ключевой темой стало украинское урегулирование. Российский министр обрисовал актуальную обстановку на линии фронта и указал на недопустимость поставок вооружений Киеву. По словам дипломата, дестабилизирующие действия Европы, стремящейся нанести Москве стратегическое поражение, лишь затягивают кризис.

Сергей Лавров подчеркнул, что российская сторона готова к политико-дипломатическому разрешению конфликта. Москва подтвердила приверженность предложениям, которые ранее выдвинули американцы в ходе встречи президентов Путина и Трампа в Анкоридже и на которые российский лидер дал согласие.

Помимо Украины, собеседники затронули ситуацию в Персидском заливе. Также дипломаты позитивно оценили возобновление полноценного взаимодействия между «Роскосмосом» и НАСА, выступив за расширение культурных обменов и парламентских связей.

Отдельное внимание уделили функционированию дипломатических представительств. Стороны договорились продолжать активный диалог по линии внешнеполитических ведомств, в том числе во время работы в международных организациях.

Встреча продлилась более получаса. Главы внешнеполитических ведомств вместе с делегациями покинули переговорный зал в 12:31 по местному времени (07:31 мск). Ранее сообщалось, что следующий двусторонний контакт у госсекретаря США был запланирован на 12:25 по местному времени (07:25 мск) на площадке Филиппинского международного конференц-центра.