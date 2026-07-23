Американская сторона выступила инициатором встречи Лаврова и Рубио

Инициатором встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио выступил Вашингтон. Переговоры проходили в Маниле. Об этом сообщил дипломатический источник, пишет ТАСС.

Американская делегация получила статус принимающей стороны. Такой порядок определяет протокол работы прессы во время переговоров.

В зал допустили две группы журналистов — по 10 представителей от России и США. К этому моменту Лавров и Рубио уже заняли места за столом.

Дипломатический источник подтвердил, что предложение организовать встречу поступило от американской стороны. Переговоры продолжились без участия журналистов.

Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле завершились. Встреча продлилась более получаса. Главы внешнеполитических ведомств вместе с делегациями покинули переговорный зал в 12:31 по местному времени (07:31 мск). Встреча началась в 11:54 (06:54 мск) и прошла строго по расписанию. Ранее сообщалось, что следующий двусторонний контакт у госсекретаря США был запланирован на 12:25 по местному времени (07:25 мск) на площадке Филиппинского международного конференц-центра.