Лавров в Маниле провёл переговоры с главой МИД Филиппин

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл в Маниле переговоры с главой внешнеполитического ведомства Филиппин Марией Терезой Лазаро. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ. Встреча состоялась в рамках мероприятий, проводимых по линии АСЕАН, в Маниле.

Согласно утверждённому графику, сегодня у министра иностранных дел России также запланирована встреча с госсекретарём США Марко Рубио. Особое внимание в ходе беседы будет уделено мирному урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Сергей Лавров сообщил, что российская сторона не получила от США отказа от инициатив, которые обсуждались на встрече президентов РФ и Америки Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Глава МИД России также заявил, что Москва поддержала предложения республиканца по украинскому вопросу, которые были озвучены во время саммита на Аляске. По словам российского министра, американская инициатива была принята российской стороной, однако дальнейшему продвижению этих предложений препятствуют европейские союзники Трампа и главарь киевского руководства Владимир Зеленский.