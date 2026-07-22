Москва оценила позицию Вашингтона после переговоров в Анкоридже

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона не получила от США отказа от инициатив, которые обсуждались на встрече президентов РФ и Америки Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Об этом он сообщил по итогам участия в мероприятиях по линии АСЕАН на Филиппинах.

«Мы исходим из того, что по крайней мере пока нам американские коллеги не ответили отказом от своих же предложений, которые прозвучали [в Анкоридже] и которые хорошо всем уже теперь известны», — сказал он.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва поддержала предложения президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу, которые были озвучены во время саммита на Аляске. По словам российского министра, американская инициатива была принята российской стороной, однако дальнейшему продвижению этих предложений препятствуют европейские союзники Трампа и глава киевского режима Владимир Зеленский.