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14 июля, 11:51

Лавров обвинил Европу и Киев в попытке похоронить договорённости на Аляске

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент США Дональд Трамп не заявлял, что договорённости Москвы и Вашингтона, достигнутые на Аляске, перестали действовать. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Чада Абдулайе Сабре Фадулом.

«Если вы почитаете выступление президента Трампа сразу после Аляскинского саммита, он в превосходных тонах отзывался о договорённости, говорил, что мы теперь запустили процесс», — отметил глава российской дипломатии.

При этом Европа и киевский режим отказались признавать достигнутое на Аляске, сославшись на своё неучастие во встрече. Затем они попытались изменить позицию Вашингтона и увести США от согласованного курса, обратил внимание Лавров.

Лавров: Трамп не говорил, что достигнутых на Аляске договорённостей больше нет
Лавров: Трамп не говорил, что достигнутых на Аляске договорённостей больше нет

Ранее сообщалось, что в Москве под «духом Анкориджа» подразумевают ту степень взаимного доверия, которая, по словам российских дипломатов, установилась между Путиным и Трампом. Именно эта политическая обстановка позволила на саммите на Аляске очертить общие рамки для будущего диалога по Украине. Встреча состоялась 15 августа 2025 года на базе в Анкоридже — впервые после возвращения Трампа в Белый дом. Беседа с участием министров иностранных дел длилась порядка трёх часов и была целиком посвящена путям выхода из украинского кризиса.

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Александра Мышляева
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