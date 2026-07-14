Лавров: Трамп не говорил, что достигнутых на Аляске договорённостей больше нет

Президент США Дональд Трамп не заявлял, что достигнутых с Россией на Аляске договорённостей больше нет. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, сразу после саммита американский лидер положительно оценивал итоги встречи и также говорил о запуске переговорного процесса.

«Если вы почитаете выступление президента Трампа сразу после Аляскинского саммита, он в превосходных тонах отзывался о договорённостях», — отметил министр.

При этом Европа и Киев объявили, что не считают себя связанными с выводами той встречи, поскольку не участвовали в ней. Как добавил Лавров, впоследствии они попытались изменить позицию Вашингтона. Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что сам Трамп публично не говорил об отказе от результатов переговоров.

«А вот европейцы и украинский режим публично заявили, что аляскинские договорённости мертвы, мы их похоронили», — заключил Лавров.