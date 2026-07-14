Лавров: Трамп не говорил, что достигнутых на Аляске договорённостей больше нет
Сергей Лавров. Обложка © Life.ru
Президент США Дональд Трамп не заявлял, что достигнутых с Россией на Аляске договорённостей больше нет. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, сразу после саммита американский лидер положительно оценивал итоги встречи и также говорил о запуске переговорного процесса.
«Если вы почитаете выступление президента Трампа сразу после Аляскинского саммита, он в превосходных тонах отзывался о договорённостях», — отметил министр.
При этом Европа и Киев объявили, что не считают себя связанными с выводами той встречи, поскольку не участвовали в ней. Как добавил Лавров, впоследствии они попытались изменить позицию Вашингтона. Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что сам Трамп публично не говорил об отказе от результатов переговоров.
«А вот европейцы и украинский режим публично заявили, что аляскинские договорённости мертвы, мы их похоронили», — заключил Лавров.
Напомним, 15 августа 2025 года в Анкоридже на Аляске состоялись переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, посвящённые урегулированию украинского конфликта. Оба лидера оценили встречу положительно. Как позже отметил помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Москва полностью выполнила свои обязательства в рамках «духа Анкориджа», тогда как США этого не сделали. В связи с этим наша страна перешла от прежних договорённостей к реализации собственных целей, чему дополнительно способствовали итоги G7, которые в России расценили как поощрение ударов по гражданским объектам. Путин также напомнил, что никакие документы по результатам встречи на Аляске не подписывались. По его словам, формальная фиксация договорённостей отсутствовала, а диалог носил исключительно консультативный характер.
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