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17 июля, 12:39

Лавров заявил, что Россия приняла предложения Трампа по Украине на Аляске

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Москва согласилась с предложениями президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу, которые были озвучены на саммите на Аляске. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

«Мы приняли предложения Трампа на Аляске, от этих предложений Трампа пытаются оттащить его европейские союзники и, конечно же, сам господин Зеленский», — сказал он.

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Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва согласилась рассмотреть компромиссные варианты, предложенные американской стороной на саммите в Анкоридже. Инициатива исходила от переговорщиков из США. По его словам, российской стороне потребовалось время на обсуждение, но в итоге она дала положительный ответ.

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Милена Скрипальщикова
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