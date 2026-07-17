Лавров заявил, что Россия приняла предложения Трампа по Украине на Аляске

Москва согласилась с предложениями президента США Дональда Трампа по украинскому вопросу, которые были озвучены на саммите на Аляске. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

«Мы приняли предложения Трампа на Аляске, от этих предложений Трампа пытаются оттащить его европейские союзники и, конечно же, сам господин Зеленский», — сказал он.