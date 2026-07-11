Глава МИД Турции Фидан призвал Киев поддержать договорённости Анкориджа

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал Украину поддержать договорённости, достигнутые между Россией и США в Анкоридже, чтобы успешно продвинуться к урегулированию конфликта. Соответствующее заявление турецкий дипломат сделал в интервью изданию The National.

Фидан напомнил, что в июне посетил Россию, где встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, представителями силовых структур и был принят президентом Владимиром Путиным в Казани. По словам министра, на переговорах российский лидер подтвердил приверженность достигнутым на Аляске договорённостям с Дональдом Трампом. Однако, подчеркнул Фидан, односторонних шагов для мира недостаточно.

«[Российская сторона ]придерживается достигнутых договорённостей. Но для танго нужны двое», — заявил глава турецкого МИД, добавив, что прогресс возможен только при готовности Киева также поддержать соответствующие договорённости.

Напомним, 15 августа 2025 года в Анкоридже состоялись переговоры Путина и Трампа, посвящённые урегулированию украинского конфликта. Оба лидера оценили встречу положительно, а российский президент по её итогам заявил о возможности завершения конфликта и подчеркнул заинтересованность Москвы в долгосрочном мире. А помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Россия полностью выполнила свои обязательства в рамках «духа Анкориджа», тогда как США этого не сделали. В связи с этим Москва перешла от прежних договорённостей к реализации собственных целей, чему дополнительно способствовали итоги G7, которые в России расценили как поощрение ударов по гражданским объектам.