Лавров и Рубио оживили рынок: Индекс Мосбиржи поднялся выше 2100 пунктов

Российский фондовый рынок перешёл к росту после сообщения о предстоящем контакте главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Индекс Мосбиржи впервые за неделю снова оказался выше отметки в 2100 пунктов.

Рублёвый индекс Мосбиржи к 12:17 мск увеличился на 1,03% и достиг 2100,20 пункта. При этом перед сообщением о встрече Лаврова и Рубио рынок демонстрировал снижение: показатель терял около 0,7%.

Напомним, ранее стало известно о подготовке встречи главы МИД России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио. Переговоры запланированы на 23 июля в Маниле в рамках саммита АСЕАН.