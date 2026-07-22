Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июля, 13:16

Лавров и Рубио оживили рынок: Индекс Мосбиржи поднялся выше 2100 пунктов

Индекс Мосбиржи поднялся после новости о встрече Лаврова и Рубио

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stanley Kalvan

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stanley Kalvan

Российский фондовый рынок перешёл к росту после сообщения о предстоящем контакте главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Индекс Мосбиржи впервые за неделю снова оказался выше отметки в 2100 пунктов.

Рублёвый индекс Мосбиржи к 12:17 мск увеличился на 1,03% и достиг 2100,20 пункта. При этом перед сообщением о встрече Лаврова и Рубио рынок демонстрировал снижение: показатель терял около 0,7%.

Рубио объяснил, почему лишь США могут поставить точку в украинском кризисе
Рубио объяснил, почему лишь США могут поставить точку в украинском кризисе

Напомним, ранее стало известно о подготовке встречи главы МИД России Сергея Лаврова и государственного секретаря США Марко Рубио. Переговоры запланированы на 23 июля в Маниле в рамках саммита АСЕАН.

Главные новости о рынке, компаниях и финансовых тенденциях ищите в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Мосбиржа
  • Сергей Лавров
  • МИД РФ
  • Марко Рубио
  • США
  • Мировая экономика
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar