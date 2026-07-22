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22 июля, 10:46

Рубио объяснил, почему лишь США могут поставить точку в украинском кризисе

Рубио: Только США способны завершить конфликт на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Daniel Hernandez-Salazar

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Daniel Hernandez-Salazar

Соединённые Штаты рассматривают себя в качестве единственной державы, которая способна привести украинский конфликт к завершению. С таким заявлением выступил госсекретарь Марко Рубио во время общения с журналистами в Маниле.

По его словам, Вашингтон готов играть конструктивную роль и пытаться положить конец боевым действиям, если для этого представится подходящая возможность. Рубио выразил уверенность, что российская сторона согласна с тем, что на данный момент лишь Америка обладает необходимыми рычагами для выполнения этой миссии.

«Мы готовы взять на себя такую роль, потому что считаем — и, думаю, российская сторона с этим согласится, — что сегодня Соединённые Штаты, вероятно, являются единственной страной в мире, способной содействовать завершению этого конфликта», — ответил он.

Глава американской дипломатии отметил, что затянувшееся противостояние на Украине серьёзно мешало Москве и Вашингтону находить общий язык по другим международным вопросам. Однако, подчеркнул он, это не означает отказа от поиска новых сфер для потенциального взаимодействия. Рубио добавил, что завершение конфликта было бы выгодно в том числе и самой России, поэтому Штаты продолжат поднимать данную тему в диалоге.

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Рубио заявил, что на Аляске обсуждались предложения, но «не было соглашений»

Ранее стало известно, что Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Марко Рубио проведут переговоры в Маниле 23 июля. По словам Лаврова, встреча уже полностью согласована и состоится в первой половине дня на полях саммита АСЕАН. Министр рассказал, что накануне они с Рубио коротко пообщались на приёме, где ещё раз подтвердили готовность к диалогу.

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Юлия Сафиулина
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