Госсекретарь США Марко Рубио пояснил, что на прошлогоднем саммите президентов России и США на Аляске на повестке стояли просто предложения по Украине, но «не было соглашений». Об этом Рубио сказал журналистам, отвечая на обвинения Москвы в том, что Вашингтон отступил от достигнутых условий.

«Мы готовы сделать шаг вперёд и сыграть конструктивную роль, если у нас есть такая возможность, объединить стороны и положить конец этой войне, это то, что президент пытался сделать в течение полутора лет», — отметил Рубио.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров признался, что «не хочет даже думать», будто саммит на Аляске был лишь уловкой для довооружения киевского режима. Он напомнил, что ещё почти год назад американские представители сами предложили Москве конкретный план действий. Российская сторона тогда на него согласилась, и это выглядело как серьёзный шаг вперёд. Однако сейчас, как утверждает наш МИД, Вашингтон стал отступать от договорённостей, достигнутых на Аляске.