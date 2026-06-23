«Не хочу даже подозревать»: Лавров не исключил, что саммит на Аляске был уловкой для перевооружения Киева

Глава МИД России Сергей Лавров признался, что «не хочет даже думать», будто саммит на Аляске был лишь уловкой для довооружения киевского режима. Данное заявление министр сделал на посольском круглом столе по украинскому кризису.

Он напомнил, что ещё почти год назад американские представители сами предложили Москве конкретный план действий. Российская сторона тогда на него согласилась, и это выглядело как серьёзный шаг вперёд. Схема предполагала быстрый переход к проработке деталей политического урегулирования, пояснил Лавров.

«Но, как видите, я не хочу даже подозревать, что Аляска, как и европейские действия, была задумана, чтобы выиграть время для довооружения киевского режима. Не хочу даже об этом думать, но на деле получилось так, как получилось», — указал Лавров.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Запад стремится к прекращению огня на Украине для получения временной паузы. По его словам, перемирие необходимо, чтобы остановить российское наступление и провести новые поставки вооружений Киеву. Лавров отметил, что Москва не согласна с остановкой боевых действий по существующей линии боевого соприкосновения.