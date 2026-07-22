Лавров встретится с Марко Рубио 23 июля
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Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Госдепа США Марко Рубио проведут встречу завтра, 23 июля, на полях саммита АСЕАН в Маниле. Об этом сообщил сам Лавров.
«Встреча уже согласована. Мы вчера накоротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили: завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях», — заявил Лавров журналистам.
Напомним, Марко Рубио заявил о готовности встретится с Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН. В Кремле заявили, что поддержат очный диалог между министрами, а в МИД сообщили, что встреча прорабатывается.
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