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Регион
22 июля, 09:05

Лавров встретится с Марко Рубио 23 июля

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM /Maxim Elramsisy

Обложка © Life.ru, © Shutterstock / FOTODOM /Maxim Elramsisy

Глава МИД РФ Сергей Лавров и глава Госдепа США Марко Рубио проведут встречу завтра, 23 июля, на полях саммита АСЕАН в Маниле. Об этом сообщил сам Лавров.

«Встреча уже согласована. Мы вчера накоротке на приеме виделись с Марко Рубио и подтвердили: завтра она состоится в первой половине дня. Надеюсь, что у нас будет возможность вас как-то проинформировать о наших впечатлениях», — заявил Лавров журналистам.

Лавров посетил гала-ужин АСЕАН в Маниле без национальной рубашки
Лавров посетил гала-ужин АСЕАН в Маниле без национальной рубашки

Напомним, Марко Рубио заявил о готовности встретится с Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН. В Кремле заявили, что поддержат очный диалог между министрами, а в МИД сообщили, что встреча прорабатывается.

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Александра Вишнякова
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