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20 июля, 11:54

Захарова заявила о работе над встречей Лаврова и Рубио на полях саммита АСЕАН

Марко Рубио и Сергей Лаврова. Обложка © Telegram / МИД России

Марко Рубио и Сергей Лаврова. Обложка © Telegram / МИД России

Возможная встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на полях саммита АСЕАН в Маниле прорабатывается. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Встреча Лаврова с Рубио на полях мероприятий АСЕАН в Маниле прорабатывается», — сказала дипломат.

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Напомним, Марко Рубио заявил о готовности встретится с Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН. Ожидается, что переговоры будут трёхсторонними — с участием главы МИД Китая Ван И. В Кремле заявили, что поддержат очный диалог между министрами.

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Матвей Константинов
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