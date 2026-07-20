Захарова заявила о работе над встречей Лаврова и Рубио на полях саммита АСЕАН

Возможная встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на полях саммита АСЕАН в Маниле прорабатывается. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«Встреча Лаврова с Рубио на полях мероприятий АСЕАН в Маниле прорабатывается», — сказала дипломат.