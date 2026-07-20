Захарова заявила о работе над встречей Лаврова и Рубио на полях саммита АСЕАН
Марко Рубио и Сергей Лаврова. Обложка © Telegram / МИД России
Возможная встреча госсекретаря США Марко Рубио и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на полях саммита АСЕАН в Маниле прорабатывается. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
«Встреча Лаврова с Рубио на полях мероприятий АСЕАН в Маниле прорабатывается», — сказала дипломат.
Напомним, Марко Рубио заявил о готовности встретится с Сергеем Лавровым на полях саммита АСЕАН. Ожидается, что переговоры будут трёхсторонними — с участием главы МИД Китая Ван И. В Кремле заявили, что поддержат очный диалог между министрами.
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