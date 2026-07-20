Песков: Россия поддержит возможную встречу Рубио и Лаврова на саммите АСЕАН
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Россия и США не проводили контактов в последние дни, диалог по линии МИД и дипломатических ведомств, вероятнее всего, осуществляется в техническом режиме. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова госсекретаря США Марко Рубио о возможной встрече с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
«Но если будет контакт на уровне министров, будем это приветствовать», — сказал представитель Кремля.
Ранее Марко Рубио заявил, что был бы готов встретится с Сергеем Лавровым и главой МИД КНР Ван И на полях саммита АСЕАН. Мероприятие пройдёт на Филиппинах.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.