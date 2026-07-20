Рубио готов встретиться с Лавровым и главой МИД КНР на саммите АСЕАН

Переговоры США с главой МИД России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел КНР Ван И вполне реальны в рамках саммита АСЕАН. Такую готовность выразил госсекретарь США Марко Рубио.

Глава Госдепа ответил представителям прессы на вопрос о возможности диалога с коллегами из РФ и Китая.

«Не уверен, что мы это окончательно согласовали, но да, мы были бы готовы с ними встретиться, конечно», — ответил Рубио на вопрос, готов ли он к встрече с коллегами из КНР и РФ.

Государственный департамент США ранее подтвердил поездку Рубио на Филиппины. Визит состоится с 19 по 23 июля. Американский дипломат примет участие в профильных встречах ассоциации.

Ранее глава Филиппин Фердинанд Маркос-младший пригласил президента России Владимира Путина на 25-й саммит АСЕАН в Маниле. Приглашение прозвучало лично во время встречи в Казани. Тогда лидеры обсуждали 35-летие отношений между Россией и данной организацией.