Путина пригласили на Филиппины

Владимир Путин получил от президента Филиппин приглашение на 25-й саммит АСЕАН в Маниле, который состоится в ноябре. Фердинанд Маркос-младший лично обратился к российскому коллеге с этим предложением во время встречи в Казани, посвящённой 35-летию отношений между Россией и ассоциации.

«Как председатель, я хотел бы пригласить вас принять участие в 25-м саммите АСЕАН, который пройдёт в Маниле в ноябре этого года», — сказал он.

Нынешняя встреча в Казани, проходящая с 17 по 19 июня, приурочена к юбилею дипломатических отношений. АСЕАН, созданная ещё в 1967 году, сегодня объединяет 11 государств. В повестке казанского саммита значится обмен мнениями по наиболее острым международным и региональным вопросам, а также углубление многопланового сотрудничества России с блоком.

Напомним, в Казани прошла двусторонняя встреча Владимира Путина с Фердинандом Маркосом-младшим. Для филиппинского президента это первый визит в Россию, а учитывая председательство Манилы в АСЕАН в 2026 году, оба политика выступают сопредседателями саммита.