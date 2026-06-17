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Регион
17 июня, 14:44

Путина пригласили на Филиппины

Путин получил приглашение на саммит АСЕАН в Маниле от президента Филиппин

Обложка © kremlin.ru/ РИА Новости / Сергей Бобылёв

Обложка © kremlin.ru/ РИА Новости / Сергей Бобылёв

Владимир Путин получил от президента Филиппин приглашение на 25-й саммит АСЕАН в Маниле, который состоится в ноябре. Фердинанд Маркос-младший лично обратился к российскому коллеге с этим предложением во время встречи в Казани, посвящённой 35-летию отношений между Россией и ассоциации.

«Как председатель, я хотел бы пригласить вас принять участие в 25-м саммите АСЕАН, который пройдёт в Маниле в ноябре этого года», — сказал он.

Нынешняя встреча в Казани, проходящая с 17 по 19 июня, приурочена к юбилею дипломатических отношений. АСЕАН, созданная ещё в 1967 году, сегодня объединяет 11 государств. В повестке казанского саммита значится обмен мнениями по наиболее острым международным и региональным вопросам, а также углубление многопланового сотрудничества России с блоком.

Путин в Казани посетил храм и мечеть перед встречами на саммите Россия – АСЕАН
Путин в Казани посетил храм и мечеть перед встречами на саммите Россия – АСЕАН

Напомним, в Казани прошла двусторонняя встреча Владимира Путина с Фердинандом Маркосом-младшим. Для филиппинского президента это первый визит в Россию, а учитывая председательство Манилы в АСЕАН в 2026 году, оба политика выступают сопредседателями саммита.

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Вероника Бакумченко
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