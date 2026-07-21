Лавров удивил на ужине АСЕАН: В этом году министров оставили без фирменных нарядов

На торжественном ужине в рамках министерской встречи АСЕАН в этом году отказались от привычных национальных рубашек. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём телеграм-канале.

«Сергей Лавров прибыл на гала-ужин министерской встречи АСЕАН в Маниле от имени главы МИД Филиппин. Традиционные рубашки в этом году не предусмотрены», — написала она.

К записи Захарова добавила несколько снимков. На них глава российского внешнеполитического ведомства запечатлён в деловом костюме и галстуке.

Во вторник вечером Манила принимает главный ужин асеановского сезона. К этому вечеру для каждого министра отшивают национальную рубашку страны-хозяйки. Сейчас председатель — Филиппины, значит, высокие гости должны были появиться в баронг тагалог, однако по каким-то причинам этого не произошло. Это не просто одежда, а дипломатический жест, который меняется каждый год вместе с ротацией лидера.

В состав АСЕАН входят десять государств региона: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Бруней, Филиппины, Таиланд, Лаос, Вьетнам, Камбоджа и Мьянма. В скором времени к ним намерен присоединиться Восточный Тимор, который может стать одиннадцатым участником.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио заявил о готовности встретиться на саммите АСЕАН с Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Китая Ван И. По словам главы Госдепа, окончательно такие переговоры пока не согласованы, однако американская сторона к ним готова. Визит Рубио на Филиппины был запланирован с 19 по 23 июля.