Переговоры Лаврова и Рубио завершились, они продлились более получаса

Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле завершились. Встреча продлилась более получаса.

Главы внешнеполитических ведомств вместе с делегациями покинули переговорный зал в 12:31 по местному времени (07:31 мск). Встреча началась в 11:54 (06:54 мск) и прошла строго по расписанию. Ранее сообщалось, что следующий двусторонний контакт у госсекретаря США был запланирован на 12:25 по местному времени (07:25 мск) на площадке Филиппинского международного конференц-центра.

Стороны планировали уделить основное внимание украинскому урегулированию. Москва, как отметил накануне Лавров, исходит из того, что предложения, сделанные на Аляске, не отклонены Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров провёл в Маниле переговоры с министром иностранных дел Филиппин Марией Терезой Лазаро. Встреча прошла в рамках мероприятий по линии АСЕАН. О её проведении сообщила пресс-служба МИД России. В графике российского министра также значились переговоры с Марко Рубио по вопросам двусторонних отношений и ситуации на Украине.