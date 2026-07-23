Лавров и Рубио начали переговоры на полях АСЕАН в Маниле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио начали переговоры в Маниле. Встреча проходит в Филиппинском международном конференц-центре на полях мероприятий АСЕАН.

Переговоры начались в 11:54 по местному времени (в 06:54 мск). Фотографию встречи опубликовала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Лавров прибыл на переговоры с Рубио о ситуации на Украине. Видео © Telegram / Мария Захарова

Накануне Лавров сообщил, что планирует узнать мнение Белого дома о перспективах урегулирования конфликта на Украине. Рубио также подтвердил намерение обсудить эту тему с российским министром.

«Сразу по итогам (саммита. — Прим. Life.ru) президент Владимир Путин и президент Дональд Трамп чётко высказались относительно того, что там было достигнуто согласие по ключевым вопросам», — сказал Лавров на пресс-конференции перед встречей.

Глава МИД России имел в виду договорённости, достигнутые Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Анкоридже. Москва исходит из того, что Вашингтон пока не отказался от предложений, представленных на Аляске.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров провёл в Маниле переговоры с министром иностранных дел Филиппин Марией Терезой Лазаро. Встреча прошла в рамках мероприятий по линии АСЕАН. О её проведении сообщила пресс-служба МИД России. В графике российского министра также значились переговоры с Марко Рубио по вопросам двусторонних отношений и ситуации на Украине.