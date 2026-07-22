«Пусть попробуют»: Лавров предупредил Европу о последствиях нападения на Россию

Россия не намерена нападать на другие страны, однако возможный конфликт с европейскими государствами, если они выступят против Москвы, уже не будет носить конвенциональный характер. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам министерского совещания Россия — АСЕАН.

«Он (президент РФ Владимир Путин. — прим. Life.ru) очень чётко ответил, что мы ни на кого нападать не собираемся, но если они в очередной раз, собрав всю Европу под известными знаменами, попробуют на нас напасть, это будет уже неконвенциональная война», — сказал он.

В России неоднократно опровергали намерение атаковать Европу. В Москве при этом указывают на рост милитаризации в ЕС, ссылаясь на призывы европейских чиновников к наращиванию военной мощи, тезисы о необходимости «победить РФ» и планы НАТО по подготовке к конфликту с Россией до 2030 года. В Кремле также отметили, что ранее выступали с инициативой заключить с Брюсселем договор о ненападении. Как заявил замминистра иностранных дел Александр Грушко, ответа не последовало, и в Москве это расценивают как отказ Европы от мирной повестки.