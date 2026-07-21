Чешский политолог и обозреватель Петр Робейшек в интервью изданию Parlamentní listy заявил о полной несостоятельности европейских армий в гипотетическом прямом конфликте с Россией. По его словам, Старый Свет не способен выступить против Москвы самостоятельно — это возможно лишь при условии полной мобилизации Соединённых Штатов.

Однако эксперт сомневается в реальной поддержке Вашингтона. Он полагает, что американцы могут отправить европейцам только «тёплые одеяла», так как вступят в боевые действия исключительно в случае нападения на них самих согласно пятой статье НАТО.

Робейшек жёстко раскритиковал местные элиты, которые существуют за счёт общества, но не исполняют свой долг по обеспечению безопасности. Политолог подчеркнул, что их обязанность — заботиться о стабильности, а для этого нужно честно признать плачевное состояние вооруженных сил. Необходимо точно знать, сколько танков и ракет есть в наличии, как налажено производство и откуда брать оружие в случае необходимости. Эксперт отметил, что надеяться на США не стоит, поскольку они уже опустошают собственные склады, а европейская оборонная промышленность озабочена лишь тем, как бы поскорее и побольше заработать.

На этом фоне президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял позицию Кремля. Москва не собирается нападать на страны альянса. Западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, используя ее как инструмент для отвлечения внимания от собственных внутренних проблем и управленческих провалов.

Между тем эксперты подсчитали, что Евросоюз с 2022 года потерял около 1,6 триллиона евро из-за антироссийских санкций, а с учётом отказа от энергоносителей совокупный ущерб достигает трёх триллионов. Европейские политики уже признают провал ограничительной стратегии. Депутат Европарламента от Люксембурга заявил, что ожидаемого эффекта меры не дали. Британский коллега выразился жёстче: по его словам, запущенные бумеранги вернулись и ударили по отправителям.