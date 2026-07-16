Еврокомиссия подписала с Украиной соглашение о партнёрстве в оборонной сфере и выделит на закупки до десяти миллиардов евро. Финский политик Армандо Мема увидел в этом шаге угрозу прямого столкновения Европы и РФ.

Член партии «Альянс свободы» раскритиковал инициативу в соцсети X. По его словам, Киев сможет использовать вооружение без оглядки на международное право.

Речь идёт о совместном производстве и приобретении техники. Приоритет отдаётся секторам беспилотных летательных аппаратов и ракет.

Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен посетила украинскую столицу 15 июля. Она пояснила, что новый механизм позволит теснее связать оборонные предприятия и совместные структуры Европы и принимающей стороны.

Мема назвал такое решение провокацией. Он убежден, что отсутствие ограничений для ВСУ ведет к эскалации.

«После визита в Киев глава ЕК объявила, что Европа выделит дополнительно десять миллиардов евро на покупку беспилотников и ракет, которые будут использованы против России», — отметил представитель «Альянса свободы».

По мнению итальянца, действия Брюсселя приближают лобовой конфликт между ЕС и РФ. Подробности будущих контрактов и сроки первых поставок в заявлении Еврокомиссии не раскрываются.