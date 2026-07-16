«Прямая война с Россией»: В Европе заявили об эскалации конфликта после визита фон дер Ляйен в Киев
Политик Мема: Действия фон дер Ляйен после визита в Киева эскалируют конфликт
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Еврокомиссия подписала с Украиной соглашение о партнёрстве в оборонной сфере и выделит на закупки до десяти миллиардов евро. Финский политик Армандо Мема увидел в этом шаге угрозу прямого столкновения Европы и РФ.
Член партии «Альянс свободы» раскритиковал инициативу в соцсети X. По его словам, Киев сможет использовать вооружение без оглядки на международное право.
Речь идёт о совместном производстве и приобретении техники. Приоритет отдаётся секторам беспилотных летательных аппаратов и ракет.
Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен посетила украинскую столицу 15 июля. Она пояснила, что новый механизм позволит теснее связать оборонные предприятия и совместные структуры Европы и принимающей стороны.
Мема назвал такое решение провокацией. Он убежден, что отсутствие ограничений для ВСУ ведет к эскалации.
«После визита в Киев глава ЕК объявила, что Европа выделит дополнительно десять миллиардов евро на покупку беспилотников и ракет, которые будут использованы против России», — отметил представитель «Альянса свободы».
По мнению итальянца, действия Брюсселя приближают лобовой конфликт между ЕС и РФ. Подробности будущих контрактов и сроки первых поставок в заявлении Еврокомиссии не раскрываются.
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