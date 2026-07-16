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16 июля, 15:29

«Киевские каникулы кончились»: Захарова высмеяла фон дер Ляйен, спрятавшуюся в бункере

Захарова оценила поведение фон дер Ляйен в Киеве во время воздушной тревоги

Обложка © ТАСС / OLIVIER MATTHYS, Владимир Смирнов

Обложка © ТАСС / OLIVIER MATTHYS, Владимир Смирнов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова жёстко прокомментировала поездки западных политиков в украинскую столицу. Слова дипломата приводит kp.ru.

На вопрос, прозреет ли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, прячась в бункере во время воздушной тревоги, дипломат ответила: «киевские каникулы» для западников закончились.

«И нечего туда больше таскаться», — ответила Захарова.

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Напомним, ранее Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев прервала беседу с журналистами и укрылась в убежище из-за сигнала воздушной тревоги. Всё случилось в отеле InterContinental. Фон дер Ляйен приехала в украинскую столицу в среду. На пресс-конференции она сообщила о договорённости между Евросоюзом и Украиной о расширении выпуска беспилотников.

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Дарья Нарыкова
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