Фон дер Ляйен пообещала Украине «безопасные заводы» для дронов в Европе

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина получит «безопасные заводы» для производства беспилотников на территории Евросоюза. Об этом она сообщила на пресс-конференции в Киеве.

Фон дер Ляйен вместе с Владимиром Зеленским подписала соглашение о намерениях по выпуску беспилотников для Украины в странах ЕС. Документ аналогичен договорённостям, которые Киев ранее заключал с государствами НАТО.

По словам главы Еврокомиссии, Европа готова предоставить Украине свои технологические и промышленные возможности. Она также заявила, что производство беспилотников будет организовано на «безопасных заводах» в странах Евросоюза.

Предприятия в государствах ЕС уже выпускают беспилотники для Украины. В апреле Минобороны РФ опубликовало названия и адреса европейских заводов, где производят такие БПЛА, и заявило, что жители Европы должны знать об источниках угроз их безопасности.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прибыла с 11-м визитом в Киев с начала конфликта, где планирует представить инициативы по интеграции военных отраслей ЕС и Украины, обсудить вступление в ЕС и подготовку к зиме. Перед этим она прилетела в Ереван из Баку.