Киевское шоу в бомбоубежище: Глава ЕК показала западной публике спектакль со спуском под землю

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев прервала беседу с журналистами и укрылась в убежище из-за сигнала воздушной тревоги. Об этом рассказало издание Euractiv.

«Звук сирены заставил Урсулу фон дер Ляйен и сопровождающих её журналистов укрыться глубоко в подземном убежище как раз в тот момент, когда она рассказывала нам о событиях дня», — написало издание.

По данным журналистов, всё случилось в отеле InterContinental.

Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии пообещала, что Украина получит «безопасные заводы» для производства дронов на территории ЕС. Вместе с Владимиром Зеленским она подписала соглашение о намерениях выпускать беспилотники для Киева в европейских странах. По её словам, ЕС готов поделиться с Украиной своими технологическими и промышленными мощностями.