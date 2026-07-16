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16 июля, 12:42

Киевское шоу в бомбоубежище: Глава ЕК показала западной публике спектакль со спуском под землю

Euractiv: Фон дер Ляйен спряталась в убежище в Киеве из-за воздушной тревоги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев прервала беседу с журналистами и укрылась в убежище из-за сигнала воздушной тревоги. Об этом рассказало издание Euractiv.

«Звук сирены заставил Урсулу фон дер Ляйен и сопровождающих её журналистов укрыться глубоко в подземном убежище как раз в тот момент, когда она рассказывала нам о событиях дня», — написало издание.

По данным журналистов, всё случилось в отеле InterContinental.

Напомним, фон дер Ляйен приехала в украинскую столицу в среду. На пресс-конференции она сообщила о договорённости между Евросоюзом и Украиной о расширении выпуска беспилотников.

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Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии пообещала, что Украина получит «безопасные заводы» для производства дронов на территории ЕС. Вместе с Владимиром Зеленским она подписала соглашение о намерениях выпускать беспилотники для Киева в европейских странах. По её словам, ЕС готов поделиться с Украиной своими технологическими и промышленными мощностями.

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Вероника Бакумченко
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