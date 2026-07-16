Киевское шоу в бомбоубежище: Глава ЕК показала западной публике спектакль со спуском под землю
Euractiv: Фон дер Ляйен спряталась в убежище в Киеве из-за воздушной тревоги
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев прервала беседу с журналистами и укрылась в убежище из-за сигнала воздушной тревоги. Об этом рассказало издание Euractiv.
«Звук сирены заставил Урсулу фон дер Ляйен и сопровождающих её журналистов укрыться глубоко в подземном убежище как раз в тот момент, когда она рассказывала нам о событиях дня», — написало издание.
По данным журналистов, всё случилось в отеле InterContinental.
Напомним, фон дер Ляйен приехала в украинскую столицу в среду. На пресс-конференции она сообщила о договорённости между Евросоюзом и Украиной о расширении выпуска беспилотников.
Ранее сообщалось, что глава Еврокомиссии пообещала, что Украина получит «безопасные заводы» для производства дронов на территории ЕС. Вместе с Владимиром Зеленским она подписала соглашение о намерениях выпускать беспилотники для Киева в европейских странах. По её словам, ЕС готов поделиться с Украиной своими технологическими и промышленными мощностями.
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