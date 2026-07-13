Евросоюз с 2022 года потерял около 1,6 триллиона евро из-за антироссийских санкций, а с учётом отказа от энергоносителей совокупный ущерб достигает трёх триллионов. Такую оценку в беседе с RuNews24.ru привёл эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.

Европейские политики уже признают провал ограничительной стратегии. Депутат Европарламента от Люксембурга заявил, что ожидаемого эффекта меры не дали. Британский коллега выразился жёстче: по его словам, запущенные бумеранги вернулись и ударили по отправителям.

Почему так вышло? Первая причина — глобальная взаимозависимость экономик. Разрыв с крупным поставщиком углеводородов спровоцировал рост внутренних цен в Европе. Вторая — политические амбиции перевесили экономическую логику. При этом, по словам аналитика, называть санкции абсолютно бесполезными нельзя: они серьёзно осложнили для России международные расчёты, логистику и доступ к технологиям.

Третий фактор — ЕС оказался хуже подготовлен к замещению российского сырья, чем предполагал изначально. Москва же перенаправила потоки в Индию и Китай, а так называемый теневой флот сегодня обеспечивает порядка 85% отечественного нефтяного экспорта.

Наблюдатель ставит вопрос шире: как долго общество готово терпеть бытовые неудобства от решений властей? Рост цен на топливо, электричество и продукты люди ощущают каждый день. Если трудности затягиваются, а результата нет, терпение иссякает. В России, поясняет эксперт, меры воспринимаются как вынужденный ответ на внешний нажим, и поддержка власти остаётся высокой. В Европе же ограничения считают добровольным выбором, за который платят рядовые граждане, — это создаёт напряжение между элитами и обществом.

Остаётся открытым вопрос, насколько сильно можно навредить себе в попытке навредить соседу. Если санкции становятся самоцелью или ритуалом, который никто не решается отменить, бумеранг может нанести удар, последствия которого окажутся труднопреодолимыми.

А ранее Life.ru писал, что верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас пригрозила расширить санкции против РФ. По словам политика, ограничения затронут большее число организаций, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс.