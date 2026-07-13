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13 июля, 13:51

«Бросили бумеранги — они вернулись»: ЕС потерял 3 трлн евро из-за антироссийских санкций

Эксперт Якубович: Санкции против России обошлись Европе почти в 3 трлн евро

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

Евросоюз с 2022 года потерял около 1,6 триллиона евро из-за антироссийских санкций, а с учётом отказа от энергоносителей совокупный ущерб достигает трёх триллионов. Такую оценку в беседе с RuNews24.ru привёл эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.

Европейские политики уже признают провал ограничительной стратегии. Депутат Европарламента от Люксембурга заявил, что ожидаемого эффекта меры не дали. Британский коллега выразился жёстче: по его словам, запущенные бумеранги вернулись и ударили по отправителям.

Почему так вышло? Первая причина — глобальная взаимозависимость экономик. Разрыв с крупным поставщиком углеводородов спровоцировал рост внутренних цен в Европе. Вторая — политические амбиции перевесили экономическую логику. При этом, по словам аналитика, называть санкции абсолютно бесполезными нельзя: они серьёзно осложнили для России международные расчёты, логистику и доступ к технологиям.

Третий фактор — ЕС оказался хуже подготовлен к замещению российского сырья, чем предполагал изначально. Москва же перенаправила потоки в Индию и Китай, а так называемый теневой флот сегодня обеспечивает порядка 85% отечественного нефтяного экспорта.

Наблюдатель ставит вопрос шире: как долго общество готово терпеть бытовые неудобства от решений властей? Рост цен на топливо, электричество и продукты люди ощущают каждый день. Если трудности затягиваются, а результата нет, терпение иссякает. В России, поясняет эксперт, меры воспринимаются как вынужденный ответ на внешний нажим, и поддержка власти остаётся высокой. В Европе же ограничения считают добровольным выбором, за который платят рядовые граждане, — это создаёт напряжение между элитами и обществом.

Остаётся открытым вопрос, насколько сильно можно навредить себе в попытке навредить соседу. Если санкции становятся самоцелью или ритуалом, который никто не решается отменить, бумеранг может нанести удар, последствия которого окажутся труднопреодолимыми.

Сенаторы США утверждают, что договорились об антироссийских санкциях
Сенаторы США утверждают, что договорились об антироссийских санкциях

А ранее Life.ru писал, что верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас пригрозила расширить санкции против РФ. По словам политика, ограничения затронут большее число организаций, поддерживающих российский военно-промышленный комплекс.

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Дарья Нарыкова
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